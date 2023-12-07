Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Место рожденияНазарово, Усть-Кутского
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Светлолобов Архип Иванович
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Сын: Светлолобов Егор Иванович
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: Кармадонова (Светлолобова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Сын: Светлолобов Василий Иванович
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: (Светлолобова) Ульянаi Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: (Светлолобова) Ульянаii Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Сын: Светлолобов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Сын: Светлолобов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: (Светлолобова) Аринаi Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич
Дочь: (Светлолобова) Аринаii Ивановна
Отец ребёнка: Светлолобов Иван Васильевич