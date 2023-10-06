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Логвин Марина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Логвин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1892

Сын: Логвин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1895

Дочь: Логвин Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1895

Дочь: Логвин Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1896

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Логвин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Логвин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Логвин Федот Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1902

Дочь: Логвин Мария Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1903

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Логвин Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвин Василий Кузьминович

Смерть
Неизвестно
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