Логвин Марина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1891
Сын: Логвин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1892
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1895
Дочь: Логвин Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1895
Дочь: Логвин Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1896
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1896
Сын: Логвин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1897
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1902
Дочь: Логвин Мария Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1903
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Логвин Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно