Логвин (Логвин) Мария Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.08.1902
Дата смерти17.08.1902
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1902
Отец: Логвин Василий Кузьминович
Мать: Логвин Марина Марковна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1902
Черниговская губерния, Российская империя