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Логвин Андрей Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.10.1892

Дата смерти

02.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1892

Отец: Логвин Василий Кузьминович

Мать: Логвин Марина Марковна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.09.1899
Черниговская губерния, Российская империя
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