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Логвин Петр Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.06.1897

Дата смерти

06.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1897

Отец: Логвин Василий Кузьминович

Мать: Логвин Марина Марковна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1909
Черниговская губерния, Российская империя
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