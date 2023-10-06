Логвин (Логвин) Ульяна Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.02.1895
Дата смерти24.02.1895
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895
Отец: Логвин Василий Кузьминович
Мать: Логвин Марина Марковна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1895
Черниговская губерния, Российская империя