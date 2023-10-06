Логвин Александр Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.07.1891
Дата смерти10.09.1891
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1891
Отец: Логвин Василий Кузьминович
Мать: Логвин Марина Марковна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.09.1891
Черниговская губерния, Российская империя