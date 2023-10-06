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Логвин Николай Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.02.1896

Дата смерти

09.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1896

Отец: Логвин Василий Кузьминович

Мать: Логвин Марина Марковна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1896
Черниговская губерния, Российская империя
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