Логвин Николай Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.02.1896
Дата смерти09.02.1896
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1896
Отец: Логвин Василий Кузьминович
Мать: Логвин Марина Марковна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1896
Черниговская губерния, Российская империя