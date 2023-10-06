Логвин (Логвин) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвин (Логвин) Евдокия Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.02.1895

Дата смерти

25.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895

Отец: Логвин Василий Кузьминович

Мать: Логвин Марина Марковна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.02.1895
Черниговская губерния, Российская империя
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