Колосов Савва Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Колосов Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна
Маслово
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колосов Григорий Саввович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна
Маслово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850
Маслово