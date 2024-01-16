Колосов Савва Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Савва Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Колосов Филипп

Мать: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Колосов Василий Саввович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна

Маслово
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Иван Саввович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Григорий Саввович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Васильевна

Маслово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Васильевна

Смерть
1850
Маслово
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