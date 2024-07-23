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Колосов Григорий Саввович

Место рождения

Маслово

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Колосов Савва Филиппович

Мать: Колосова Наталья Васильевна

Маслово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Колосов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

д. Маслова Гора
Смерть
Неизвестно

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