Колосов Григорий Саввович
Место рожденияМаслово
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Маслово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
04.07.1857
Сын: Колосов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
д. Маслова Гора
Смерть
Неизвестно