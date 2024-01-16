Колосова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович
Маслово
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колосов Григорий Саввович
Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович
Маслово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Маслово