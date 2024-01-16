Колосова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Колосов Василий Саввович

Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович

Маслово
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Иван Саввович

Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Григорий Саввович

Отец ребёнка: Колосов Савва Филиппович

Маслово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Савва Филиппович

Смерть
Неизвестно
Маслово
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