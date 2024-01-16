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Колосов Василий Саввович

Место рождения

Маслово

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Колосов Савва Филиппович

Мать: Колосова Наталья Васильевна

Маслово
Рождение ребёнка
1832

Сын: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Колосов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Агриппина Евсевьевна

Смерть
Неизвестно
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