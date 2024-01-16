Колосов Василий Саввович
Место рожденияМаслово
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Маслово
Рождение ребёнка
1832
Сын: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Колосов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Евсевьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно