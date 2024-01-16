Колосова Агриппина Евсевьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Колосов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно