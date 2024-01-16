Колосова Агриппина Евсевьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Агриппина Евсевьевна

Колосова Агриппина Евсевьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Колосов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Саввович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close