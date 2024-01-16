Колосов Логин (Логгин) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Колосов Василий Саввович

Мать: Колосова Агриппина Евсевьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жерихина Степанида Логгиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лукина Серафима Логгиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1867

Сын: Колосов Михаил Логгинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Колосов Иван Логгинович

Мать ребёнка: ?

Маслово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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