Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жерихина Степанида Логгиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лукина Серафима Логгиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колосов Михаил Логгинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: ?
Маслово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно