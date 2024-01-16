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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жерихина Степанида Логгиновна

Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лукина Серафима Логгиновна

Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Колосов Михаил Логгинович

Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Колосов Иван Логгинович

Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Маслово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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