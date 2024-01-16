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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жерихина Степанида Логгиновна
Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лукина Серафима Логгиновна
Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колосов Михаил Логгинович
Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Маслово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно