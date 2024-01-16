Колосов Михаил Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Текуса Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Филипповна
Кичменгско-Городецкий р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно