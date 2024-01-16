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Колосов Михаил Логгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Текуса Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Филипповна

Кичменгско-Городецкий р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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