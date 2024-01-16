Колосова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Текуса Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Логгинович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Логгинович

Кичменгско-Городецкий р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Михаил Логгинович

Смерть
Неизвестно
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