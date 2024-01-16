Колосов Стефан (Степан) Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Колосов Логин (Логгин) Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Маслово
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Маслово
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Константин Степанович

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Василий Степанович

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Маслово
Рождение ребёнка
1901

Сын: Колосов Антоний Степанович

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Маслово
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Агния Андреевна

Смерть
Неизвестно
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