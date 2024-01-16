Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Колосов Логин (Логгин) Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Маслово
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Маслово
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Константин Степанович
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Василий Степанович
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Маслово
Рождение ребёнка
1901
Сын: Колосов Антоний Степанович
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Маслово
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Колосова Агния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Агния Андреевна
Смерть
Неизвестно