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Колосов Иван Саввович
Колосов Иван Саввович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
1845
Пол
Мужской
Отец
Колосов Савва Филиппович
1777 г.р.
Мать
Колосова Наталья Васильевна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Колосов Савва Филиппович
Мать:
Колосова Наталья Васильевна
Смерть
1845
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