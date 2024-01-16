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Колосов Иван Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Колосов Савва Филиппович

Мать: Колосова Наталья Васильевна

Смерть
1845
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