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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Колосов Филипп
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Колосов Филипп
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колосов Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Колосов Филипп
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Филипп
Смерть
Неизвестно