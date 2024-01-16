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Колосов Филипп

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1777

Сын: Колосов Савва Филиппович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1781

Сын: Колосов Иван Филиппович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1784

Сын: Колосов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: ?

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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