Колосов Филипп
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колосов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: ?
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно