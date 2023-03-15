Лукьянов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1892
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Лукьянова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 12.01.1908
Сын: Лукьянов Петр
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лукьянов Василий
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Церковникова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область