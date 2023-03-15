Лукьянова (Никишина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Никишин Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1902
Муж: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 12.01.1908
Сын: Лукьянов Петр
Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лукьянов Василий
Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Церковникова (Лукьянова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор
Смерть
Неизвестно