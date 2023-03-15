Церковникова (Лукьянова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Церковникова (Лукьянова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1915

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915

Отец: Лукьянов Фёдор

Мать: Лукьянова (Никишина) Анастасия

Рождение ребёнка
14.10.1949

Сын: Церковников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич

Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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