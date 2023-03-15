Церковникова (Лукьянова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1915
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915
Отец: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
14.10.1949
Сын: Церковников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Церковников Михаил Григорьевич
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область