Лукьянов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лукьянов Фёдор

Мать: Лукьянова (Никишина) Анастасия

Рождение ребёнка
19.03.1936

Дочь: Хромова (Лукьянова) Екатерина

Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Терехова (Лукьянова) Татьяна

Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена

Рождение ребёнка
29.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена

Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести

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