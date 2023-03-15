Лукьянов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
19.03.1936
Дочь: Хромова (Лукьянова) Екатерина
Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Терехова (Лукьянова) Татьяна
Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена
Рождение ребёнка
29.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Якушина) Елена
Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести