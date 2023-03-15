Хромова (Лукьянова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1936
Отец: Лукьянов Василий
Рождение ребёнка
1960
Сын: Хромов Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Вакула (Хромова) Елена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно