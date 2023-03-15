Хромова (Лукьянова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Лукьянова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1960 г.р.
1962 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1936

Отец: Лукьянов Василий

Мать: Лукьянова (Якушина) Елена

Рождение ребёнка
1960

Сын: Хромов Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Вакула (Хромова) Елена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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