Лукьянова (Якушина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Якушина) Елена

Лукьянова (Якушина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Якушин Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.03.1936

Дочь: Хромова Екатерина

Отец ребёнка: Лукьянов Василий

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Терехова Татьяна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий

Рождение ребёнка
29.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Василий

Смерть
Неизвестно