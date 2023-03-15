Лукьянова (Якушина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Якушин Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.03.1936
Дочь: Хромова Екатерина
Отец ребёнка: Лукьянов Василий
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Терехова Татьяна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий
Рождение ребёнка
29.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Василий
Смерть
Неизвестно