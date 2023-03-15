Якушин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушин Митрофан

Якушин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лукьянова (Якушина) Марфа

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лукьянова (Якушина) Елена

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.