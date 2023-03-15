Вакула (Хромова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2021