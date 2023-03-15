Вакула (Хромова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакула (Хромова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хромова (Лукьянова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021

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