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Лукьянов Петр

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 12.01.1908

Дата смерти

17.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

1928 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.01.1908

Отец: Лукьянов Фёдор

Мать: Лукьянова (Никишина) Анастасия

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: Лукьянова (Лукьянова) Мария

Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Абрамова (Лукьянова) Нина

Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Рождение ребёнка
07.10.1935

Сын: Лукьянов Сергей

Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Военная награда
1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
17.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Смерть
17.03.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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