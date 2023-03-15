Лукьянов Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.01.1908
Дата смерти17.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.01.1908
Отец: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: Лукьянова (Лукьянова) Мария
Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Абрамова (Лукьянова) Нина
Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Рождение ребёнка
07.10.1935
Сын: Лукьянов Сергей
Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Рождение ребёнка
01.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Военная награда
1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
17.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Смерть
17.03.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область