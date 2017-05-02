Лукьянов Сергей
Место рождения
Дата рождения07.10.1935
Дата смерти02.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1935
Отец: Лукьянов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Климова) Мария
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Климова) Мария
Смерть
02.05.2017
Похороны
Неизвестно