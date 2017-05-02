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Лукьянов Сергей

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.10.1935

Дата смерти

02.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1935

Отец: Лукьянов Петр

Мать: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Климова) Мария

Рождение ребёнка
21.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Климова) Мария

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Климова) Мария

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.05.2017
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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