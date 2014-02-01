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Лукьянова (Климова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1941

Дата смерти

?.02.2014

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1941

Отец: Климов Андрей

Мать: Климова (Степаничева) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Сергей

Рождение ребёнка
21.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.02.2014
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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