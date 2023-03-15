Климова (Степаничева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Степаничева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Степаничев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Климов Александр

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
?.06.1932

Дочь: Зудина Татьяна

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ульянова Полина

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
05.05.1941

Дочь: Лукьянова Мария

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
13.09.1945

Дочь: Золотых Нина

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
?.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван

Отец ребёнка: Климов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Андрей

Смерть
1987
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