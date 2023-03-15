Климов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Климов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Климов Александр

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
?.06.1932

Дочь: Зудина Татьяна

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ульянова Полина

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
05.05.1941

Дочь: Лукьянова Мария

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
13.09.1945

Дочь: Золотых Нина

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
?.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван

Мать ребёнка: Климова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Елена

Смерть
1976
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