Климов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Климов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Климов Александр
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
?.06.1932
Дочь: Зудина Татьяна
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ульянова Полина
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
05.05.1941
Дочь: Лукьянова Мария
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
13.09.1945
Дочь: Золотых Нина
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
?.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван
Мать ребёнка: Климова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Елена
Смерть
1976