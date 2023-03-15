Степаничев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Климова Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаничева Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаничев Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно