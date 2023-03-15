Лукьянова (Ляличева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1905

Дата смерти

09.07.1990

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1928 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905

Отец: Ляличев Федор

Мать: Ляличева (Семкина) Мавра

Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: Лукьянова (Лукьянова) Мария

Отец ребёнка: Лукьянов Петр

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Абрамова (Лукьянова) Нина

Отец ребёнка: Лукьянов Петр

Рождение ребёнка
07.10.1935

Сын: Лукьянов Сергей

Отец ребёнка: Лукьянов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Петр

Рождение ребёнка
17.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Петр

Смерть
09.07.1990
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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