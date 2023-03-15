Ляличева (Семкина) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876
Отец: Семкин Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляличев Иван
Отец ребёнка: Ляличев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляличев Матвей
Отец ребёнка: Ляличев Федор
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Отец ребёнка: Ляличев Федор
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Куракина (Ляличева) Дарья
Отец ребёнка: Ляличев Федор
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Ляличев Михаил
Отец ребёнка: Ляличев Федор
Смерть
Неизвестно