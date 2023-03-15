Ляличева (Семкина) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличева (Семкина) Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876

Отец: Семкин Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляличев Иван

Отец ребёнка: Ляличев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляличев Матвей

Отец ребёнка: Ляличев Федор

Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Лукьянова (Ляличева) Татьяна

Отец ребёнка: Ляличев Федор

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Куракина (Ляличева) Дарья

Отец ребёнка: Ляличев Федор

Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Ляличев Михаил

Отец ребёнка: Ляличев Федор

Смерть
Неизвестно

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