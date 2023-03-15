Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов (не точно)?? Никита
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Лукьянов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Фёдор
Рождение ребёнка
22.04.1892
Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно