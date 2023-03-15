Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов (не точно)?? Никита

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Лукьянов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Фёдор

Рождение ребёнка
22.04.1892

Сын: Лукьянов Иаков (Яков)

Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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