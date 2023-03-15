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Лукьянов Иаков (Яков)

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Лукьянов Фёдор

Мать: Матрона

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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