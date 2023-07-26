Данила Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Николай Осипович
Мать: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Осипова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Осипов?лаврентьев? Фрол Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Данилович
Мать ребёнка: Осипова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно