Данила Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Николай Осипович

Мать: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Любовь Даниловна

Мать ребёнка: Осипова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Осипов?лаврентьев? Фрол Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Данилович

Мать ребёнка: Осипова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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