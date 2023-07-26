Осипов?Лаврентьев? Фрол Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов?Лаврентьев? Фрол Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Данила Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Аверьяновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Осипов?Лаврентьев? Павел Фролович

Мать ребёнка: Дарья Аверьяновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Осипов Елисей Фролович

Мать ребёнка: Дарья Аверьяновна

Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: (Осипова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Дарья Аверьяновна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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