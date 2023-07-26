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Алексей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Данила Николаевич

Мать: Осипова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Бракосочетание
11.05.1896

Жена: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Рождение ребёнка
28.07.1903

Дочь: (Осипова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Смерть
Неизвестно

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