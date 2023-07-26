Алексей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Данила Николаевич
Мать: Осипова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна
Бракосочетание
11.05.1896
Рождение ребёнка
21.09.1898
Сын: Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна
Рождение ребёнка
28.07.1903
Дочь: (Осипова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна
Смерть
Неизвестно