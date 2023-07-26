Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Лаврентьев Осип Ларионович
Мать: Солманида
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корнил Николаевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Данила Николаевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гордей Николаевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно