Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Осипович

Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лаврентьев Осип Ларионович

Мать: Солманида

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Корнил Николаевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Данила Николаевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гордей Николаевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close