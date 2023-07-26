Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Корнил Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Данила Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гордей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Осипович

Смерть
Неизвестно