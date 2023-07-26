Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корнил Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Данила Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гордей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Осипович
Смерть
Неизвестно