Лаврентьев.СЫНПОДВОПРОСОМ Григорий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьев.СЫНПОДВОПРОСОМ Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данила Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1913

Сын: Димитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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