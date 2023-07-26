Лаврентьев.СЫНПОДВОПРОСОМ Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данила Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.10.1913
Сын: Димитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно