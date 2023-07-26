Осипова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

18.01.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Осипова) Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Данила Николаевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Данилович

Отец ребёнка: Данила Николаевич

Смерть
18.01.1918
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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