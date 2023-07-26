Осипова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти18.01.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Осипова) Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Данила Николаевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Данилович
Отец ребёнка: Данила Николаевич
Смерть
18.01.1918
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости