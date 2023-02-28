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Разинькин Герасим Филиппов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Разинькин Филипп Евстратов

Мать: Разинькина Авдотья Гуреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Разинькин Савин Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.02.1783 ст.

Дочь: Разинькина Агафия Герасимова

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Разинькин Евдоким Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Разинькин Лука Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1791 ст.

Сын: Разинькин Леон Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Разинькин Ларион Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Разинькин Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1798 ст.

Сын: Разинькин Василий Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Разинькина Авдотья Герасимова

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Ульяна Алексеева

Смерть
1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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