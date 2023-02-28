Разинькин Герасим Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Разинькин Савин Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
05.02.1783 ст.
Дочь: Разинькина Агафия Герасимова
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Разинькин Евдоким Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
18.02.1791 ст.
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Разинькин Ларион Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Разинькин Андрей Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
01.01.1798 ст.
Сын: Разинькин Василий Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Разинькина Авдотья Герасимова
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816