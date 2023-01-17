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Разинькин Леон Герасимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.02.1791 ст.

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1791 ст.

Отец: Разинькин Герасим Филиппов

Мать: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.07.1808 ст.

Жена: Разинькина Агрипина Леонтьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Разинькина Мария Леонова

Мать ребёнка: Разинькина Агрипина Леонтьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Разинькин Василий Леонов

Мать ребёнка: Разинькина Агрипина Леонтьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Разинькина Марфа Леонова

Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.

Сын: Разинькин Ермолай Леонов

Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Разинькин Иван Леонов

Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Разинькин Иван Леонов

Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Разинькина Авдотья Леонова

Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Аграфена Макарова

Смерть
1855
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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