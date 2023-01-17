Разинькин Леон Герасимов
Место рождения
Дата рождения18.02.1791 ст.
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1791 ст.
Бракосочетание
05.07.1808 ст.
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Разинькина Мария Леонова
Мать ребёнка: Разинькина Агрипина Леонтьева
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Разинькина Агрипина Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Разинькина Марфа Леонова
Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.
Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Разинькина Авдотья Леонова
Мать ребёнка: Разинькина Аграфена Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855