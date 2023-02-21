Разинькина Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Разинькин Савин Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
05.02.1783 ст.
Дочь: Разинькина Агафия Герасимова
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Разинькин Евдоким Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
18.02.1791 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Разинькин Ларион Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Разинькин Андрей Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
01.01.1798 ст.
Сын: Разинькин Василий Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Разинькина Авдотья Герасимова
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1858