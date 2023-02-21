Разинькина Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Ульяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Разинькин Савин Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.02.1783 ст.

Дочь: Разинькина Агафия Герасимова

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Разинькин Евдоким Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Разинькин Лука Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1791 ст.

Сын: Разинькин Леон Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Разинькин Ларион Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Разинькин Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1798 ст.

Сын: Разинькин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Разинькина Авдотья Герасимова

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Герасим Филиппов

Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область